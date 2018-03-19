РИАМО - 19 мар. Фирма, владеющая земельным участком сельскохозяйственного назначения в подмосковном Клину, заплатит штраф в двукратном размере за неуплату его в срок за нарушения земельного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

За выявленные нарушения земельного законодательства ООО «Полесье», являющееся собственником земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 18,5 гектаров (Московская область, городской округ Клин), было привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа на сумму 400 тысяч рублей. Однако в установленный срок штраф не был оплачен.

«За неуплату административного штрафа в срок в отношении ООО «Полесье» был составлен протокол об административном правонарушении и материалы дела направлены в судебный участок №244 Солнечногорского судебного района для принятия решения. Решением мирового суда ООО «Полесье» привлечено к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа – 800 тысяч рублей. Также в целях взыскания штрафов, материалы переданы в службу судебных приставов», - говорится в сообщении.