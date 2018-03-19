РИАМО - 19 мар. Госжилинспекция Московской области выдала предписания на устранение ряда выявленных нарушений администрациям двух городских поселений Сергиево-Посадского района – Скоропусковского и Пересвета, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Руководитель надзорного ведомства Вадим Соков сообщил, что по результатам проверок выданы 12 предписаний на устранение 18 нарушений», - говорится в сообщении.

Администрация Пересвета получила семь предписаний.

Муниципалитету необходимо укомплектовать комиссию по признанию аварийности жилья в соответствии с требованиями закона, оценить критерии очередности капремонта в одном многоквартирном доме, принять меры по созданию советов многоквартирных домов, обеспечить возможность оснащения муниципальных квартир приборами учета, а также устранить ряд нарушений в оформлении документации.

Власти Скоропусковского должны устранить недоработки в организации капитальных ремонтов и оснащении муниципального жилищного фонда приборами учета. Кроме того, здесь администрации необходимо организовать работу органа муниципального жилищного контроля.

Также в ходе проверки выяснилось, что власти Скоропусковского запрашивают излишние документы от желающих перевести жилое помещение в нежилое или наоборот, а также при признании аварийности жилых помещений.

«На устранение всех нарушений выданы предписания, большинство из которых должны быть исполнены в течение ближайшего полугода. До конца 2018 года Госжилинспекция проведет проверки еще 32 муниципальных администраций на предмет соблюдения жилищного законодательства», - отметил Соков.