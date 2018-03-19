РИАМО - 19 мар. На территории Подмосковья за неделю устранили свыше 900 нарушений чистоты и порядка после вмешательства Госадмтехнадзора Московской области, сообщила в понедельник глава надзорного ведомства Татьяна Витушева.

«На минувшей неделе по результатам деятельности сотрудников Госадмтехнадзора Московской области устранено 943 различных нарушения чистоты и порядка. По итогам спецоперации «Снегопад» устранено 529 нарушений правил уборки территорий Московской области от снега. В ходе операции «Засада на снегосвалку» пресечено 28 сбросов снежных масс вне установленных точек, определенных для его складирования», - сказала Витушева.

Всего на территории региона за неделю по предписаниям инспекторов ликвидировано 22 выявленных свалки и очаговых навала мусора. В результате операции «Свет» восстановлено 11 объектов наружного освещения. В рамках сезонной операции «Теплотрасса» по настоянию Госадмтехнадзора приведено в порядок восемь объектов теплоснабжения.

По словам руководителя ведомства, пресечено 29 нарушений тишины и покоя граждан, при проверке мест строительных и земляных работ приняты меры по четырем фактам проведения работ без ордеров. В результате принятых Госадмтехнадзором мер ликвидировано 79 объектов несанкционированных информационных материалов.

«За этот период Госадмтехнадзором решены вопросы по 989 обращениям граждан», - добавила Витушева.