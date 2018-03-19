РИАМО - 19 мар. В Подмосковье за три года число воспитанников детских школ искусств увеличилось на 30%, до 92 тысяч человек, сообщила РИАМО в понедельник министр культуры Московской области Оксана Косарева.

«За три года у нас контингент увеличился более чем на 20 тысяч детей, то есть с 70 тысяч до 92 тысяч. Это фактически 30% роста», - сказала Косарева.

Она пояснила, что число воспитанников выросло благодаря строительству и ремонту детских школ искусств.

«Мне кажется, что большей поддержки, чем в Московской области, нет, наверное, ни в одном регионе, потому что у нас реализуется целый комплекс мер для развития художественных, музыкальных школ искусств. Проходит очень большое количество ремонтов, строек. Мы только за прошлый год открыли три школы искусств, а за 2016-2017 годы отремонтировали 17 школ искусств», - добавила Косарева.

По ее словам, дети понимают, что правительство Московской области к ним не безразлично, поэтому в регионе появляется все больше юных талантов и растет количество учеников школ искусств.