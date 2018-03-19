РИАМО - 19 мар. Кинодраматург, член Союза кинематографистов России Борис Шустров скончался на 82-м году жизни, его похоронят на Перловском кладбище в Москве, сообщается на сайте союза.

«Восемнадцатого марта 2018 года ушел из жизни писатель, кинодраматург, член Союза кинематографистов России, член Союза писателей России Шустров Борис Николаевич. Борис Николаевич Шустров родился 5 августа 1937 в городе Великий Устюг Вологодской области», - говорится в сообщении.

Закончил сценарный факультет ВГИКа (мастерская Е.И.Габриловича) в 1967 году. Кроме сценариев к художественным фильмам («А у нас была тишина…», «Возвращение «Святого Луки»), писал прозу.

Повести и рассказы автора публиковались в журналах «Наш современник», «Молодая гвардия», «Сельская молодежь», «Юность» и других. Отдельными изданиями вышли повесть «Красно солнышко» (1978), сборники повестей и рассказов «Красные острова» (1972) и «Белые кони» (1984).

«Союз кинематографистов России, Гильдия кинодраматургов выражают искренние соболезнования родным и близким Бориса Николаевича. Прощание с Борисом Николаевичем состоится 20 марта в 9:30 в морге при 20 больнице ГКБ имени Ерамишанцева (улица Ленская, дом 15)», - уточняется в материале.

Отпевание в 11:00 в храме святых мучеников Адриана и Натальи (Ярославское шоссе, 61, корпус1). Похороны на Перловском кладбище (МКАД, 92-й километр) в 12:30.