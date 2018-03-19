РИАМО – 19 мар. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России, сообщает Газета.ru.

«Поздравляю Владимира Путина с уверенной победой на президентских выборах!» – написал Медведев на своей странице в Facebook.

Ранее Путин заявил, что состав кабинета министров России претерпит изменения после инаугурации 7 мая.

В России 18 марта прошли выборы президента страны. Жители РФ могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.

После обработки 99,83% протоколов действующий президент России Владимир Путин набирает 76,6%. Павел Грудинин набирает 11,8%, Владимир Жириновский – 5,66%. Ксения Собчак получила 1,67% голосов, Григорий Явлинский – 1,04%, Борис Титов – 0,76%, Максим Сурайкин – 0,68%, Сергей Бабурин – 0,65%.