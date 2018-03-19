РИАМО – 19 мар. Официальный курс евро к российскому рублю на вторник, 20 марта, снизился на 21 копейку и составляет 70,60 рубля, сообщает Газета.ru.

«Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на вторник, снизился на 20,5 копеек, до 70,60 рубля, курс доллара увеличился на 5,79 копейки, до 57,55 рубля», - следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 6,04 копейки, составив 63,42 рубля.