РИАМО (БАЛАШИХА) – 19 мар. В понедельник утром в частном доме в селе Николо-Архангельское городского округа Балашиха произошел пожар, обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Девятнадцатого марта в 10:21 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, городской округ Балашиха, село Николо-Архангельское, дом №13А», – говорится в сообщении.

В ликвидации пожара участвовали 14 человек и четыре единицы техники. Обстоятельства происшествия уточняются.