РИАМО (РЕУТОВ) – 19 мар. Свыше 80% избирателей подмосковного Реутова отдали свои голоса на прошедших выборах президента РФ за Владимира Путина, сообщил в понедельник глава городского округа Станислав Каторов.

«Голосование на избирательных участках Реутова по выборам президента РФ прошло без происшествий, горожане проявили свою сознательность и гражданскую позицию. По окончательным данным явка составила 75,9% или 53 782 человека. При этом 43 227 избирателей или 80,42% проголосовали за кандидатуру действующего главы государства Владимира Путина», – сказал Каторов.

Он добавил, что кандидатуры Павла Грудинина, Владимира Жириновского и Ксении Собчак соответственно набрали 8,82%, 4,18% и 2,21% голосов избирателей. Остальные претенденты на пост президента РФ не смогли преодолеть даже полуторапроцентный порог доверия жителей Реутова.

Каторов отметил, что выборы прошли без происшествий и в полном соответствии с законом. По данным Реутовского информагентства, это же отметили и международные наблюдатели, присутствовавшие на избирательных участках.