РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 мар. Итоговая явка избирателей на выборах президента РФ в подмосковном Красногорске составила около 70%, свой выбор сделали порядка 116 тысяч человек, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«На избирательных участках в подмосковном Красногорске во время выборов президента РФ проголосовали порядка 116 тысяч человек из 160 тысяч, внесенных в списки. Общая явка избирателей после итогового подсчета голосов составила 69,1%. Я очень рад, что жители Красногорска становятся более политически активными», – сказал председатель ТИК №1 города Красногорск Константин Шагимуратов.

Он отметил, что, по предварительным данным, после подсчета бюллетеней места среди кандидатов распределились следующим образом: Владимир Путин – 72,65%; Павел Грудинин – 12,5%; Владимир Жириновский – 4,92%; Ксения Собчак – 3,62%; Григорий Явлинский – 1,99%; Борис Титов – 1,47%; Сергей Бабурин – 0,8%; Максим Сурайкин – 0,66%.

В день выборов на территории Красногорска не зафиксировали нарушений.

В России 18 марта прошли выборы главы государства, избирательные участки в стране закрылись в 20:00 по местному времени. Жители РФ могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.