РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 мар. Отдел экологии и охраны здоровья граждан администрации Подольска призывает жителей городского округа 24 марта отключить электричество на один час в рамках акции «Час Земли», сообщается на сайте администрации горокруга.

Всемирный фонд дикой природы 24 марта проведет ежегодную международную акцию «Час Земли». В знак неравнодушия к будущему планеты организаторы призывают выключить свет и бытовые приборы на один час.

«В 2018 году Московская область в третий раз присоединяется к акции, которая будет проходить 24 марта в период с 20:30 до 21:30. Отдел экологии и охраны здоровья граждан администрации городского округа Подольск приглашает к участию в акции жителей, а также руководителей предприятий, которым предлагает отключить в указанное время подсветку административных зданий, объектов и памятников культуры», – говорится в сообщении.

«Час Земли» – это самая массовая экологическая акция на планете. В ней принимают участие более 2 миллиардов человек по всему миру, более 170 стран и около 7 тысяч городов.