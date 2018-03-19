РИАМО - 19 мар. В Москве началось остекление входных павильонов станции «Новопеределкино» Калининско-Солнцевской линии метро, сообщается на сайте столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Новопеределкино» – станция неглубокого заложения, с двумя подземными вестибюлями. Она расположена в районе пересечения Боровского шоссе с улицей Шолохова.

«Строительство основных конструкций станции завершено. Выполнена архитектурная отделка платформ, идет отделка вестибюлей и технических помещений», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

По его словам, узоры, применяемые при отделке станции, ассоциируются с русским народным творчеством, росписями древнерусской архитектуры, московскими теремами. Травяные мотивы, завитки, перья жар-птицы – главные элементы этих орнаментов.

«Новопеределкино» сооружается на участке желтой ветки метро от станции «Раменки» до «Рассказовки». На новом участке желтой линии разместятся семь станций: «Мичуринский проспект», «Очаково», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино», «Рассказовка».

«Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что с открытием нового участка Калининско-Солнцевской линии метро улучшится транспортное обслуживание для 600 тысяч жителей районов Очаково, Тропарево-Никулино, Солнцево и Ново-Переделкино», – подчеркнул Бочкарев.

Как ранее сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, участок метро от «Раменок» до «Рассказовки» планируется запустить к лету.