РИАМО - 19 мар. На востоке столицы полицейские задержали подозреваемого в приготовлении к сбыту крупной партии наркотиков, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

На Лосиноостровской улице сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УВД по ВАО обратили внимание на прохожего, который вел себя подозрительно. В ходе личного досмотра у 20-летнего неработающего приезжего из ближнего зарубежья обнаружены и изъяты 2 свертка из полимерного материала с веществом неизвестного происхождения.

«Исследованием установлено, что изъятый материал является наркотическим средством – производным N-метилэфедрона, общей массой около 1 килограмма. Установлено, что наркотик предназначался для дальнейшего сбыта», - говорится в сообщении.

Следственным управлением УВД по ВАО возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств».