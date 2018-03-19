РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 мар. Глава Дзержинского Виталий Панаморенко на своей официальной странице в Instagram поблагодарил жителей городского округа за проявленную активность на выборах президента Российской Федерации.

«Благодарю всех, кто исполнил свой гражданский долг: пришел на выборы 18 марта и проголосовал за того кандидата, который отвечает его интересам и требованиям. Небезразличное отношение к избранию вектора дальнейшего развития страны – серьезный шаг на пути к светлому будущему!» – отметил Панаморенко.

В Дзержинском после общего подсчета бюллетеней места среди кандидатов распределились следующим образом: Владимир Путин – 70,11%; Павел Грудинин – 16,96%; Владимир Жириновский – 5,34%; Ксения Собчак – 2,39%; Григорий Явлинский – 1,57%; Борис Титов – 0,88%; Сергей Бабурин – 0,67%; Максим Сурайкин – 0,65%.

В России 18 марта прошли выборы президента страны, избирательные участки в Подмосковье закрылись в 20:00. Жители РФ могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.