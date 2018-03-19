РИАМО - 19 мар. Врачи в НИИ имени Склифосовского в Москве оценивают состояние народного артиста России Валерия Гаркалина как средней тяжести, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник справочной службы медучреждения.

Ранее Гаркалина срочно госпитализировали в институт скорой помощи имени Склифосовского в Москве.

«Состояние средней тяжести, температура утром 36,7 градусов», - сказал собеседник агентства.

Гаркалин - советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист России, народный артист России. Художественный руководитель мастерской в ГИТИСе на факультете эстрадного искусства, профессор. Снялся в фильмах «Ширли-мырли», «Счастье - это...», «Бедная Саша», «Ландыш серебристый» и других.