РИАМО - 19 мар. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил российских паралимпицев, которые заняли второе место в неофициальном командном зачете на Играх в Пхенчхане.

«Поздравляю наших паралимпийцев. Вторые даже в сокращенном составе! Отдельное спасибо многократным чемпионам, выступающим за Москву, - Екатерине Румянцевой и Алексею Бугаеву. Гордимся вами», — написал Собянин в Twitter.

Паралимпийские игры в Пхенчхане проходили с 9 по 18 марта. Российские атлеты выступали под нейтральным флагом и в сокращенном составе – 30 человек. Делегация из РФ официально называлась «Нейтральные паралимпийские атлеты».

Всего российские спортсмены завоевали восемь золотых, 10 серебряных и шесть бронзовых наград, заняв второе место в неофициальном медальном зачете Паралимпиады-2018.