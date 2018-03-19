РИАМО - 19 мар. Утечка теплоносителя в столичном районе Чертаново не повлекла отключение жителей от сетей теплоснабжения, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы комплекса городского хозяйства.

Он отметил, что на районной тепловой станции Чертаново произошла утечка теплоносителя. Службы эксплуатации отреагировали оперативно и находятся на месте.

«По информации ПАО МОЭК Произведено переключение теплоносителя на резервную схему работы. Отключения потребителей не было», - сказал собеседник агентства.