РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ)- 19 мар. Почтовое отделение нового формата открылось на улице Кирова в Люберцах после ремонта, помещение оборудовано для маломобильных групп граждан, говорится в сообщении пресс-службы ФГУП «Почты России».

«За прошедшие три месяца в Москве и Московской области после реконструкции заработало 58 отделений Почты России. В Люберцах открылось почтовое отделение нового формата на улице Кирова», – говорится в сообщении.

Отремонтированное отделение «Почты России» находится по адресу: улица Кирова, дом №61/7. Оно оборудовано в соответствии с программой «Доступная среда». Помещение оснащено полным комплексом средств доступности для маломобильных групп посетителей, здесь размещены таблички со шрифтом Брайля (таблички для слабовидящих - ред.), стойки удобной высоты.

Конфигурация почтовых отделений зависит от размера помещения. В отремонтированном отделении есть все необходимое для качественного предоставления почтовых услуг: размещены кресла для посетителей, столы для заполнения бланков и упаковки отправлений и просмотра содержимого корреспонденции. В отделениях установлены системы управления очередью, банкоматы «Почта Банка» с функцией выдачи и внесения наличных.