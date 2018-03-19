РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 19 мар. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий поблагодарил жителей городского округа за участие в выборах президента, об этом сообщил сам глава на своей официальной странице в Instagram.

«Восемнадцатого марта 2018 года – важный день для всей нашей страны, Россия выбирала президент РФ. Благодарен всем жителям городского округа Люберцы, кто пришел на избирательные участки и отдал свой голос за кандидата, достойного стать главой нашего государства», – написал Ружицкий.

Он поблагодарил жителей за активность и неравнодушие.

«Только вместе мы способны изменить нашу жизнь к лучшему. Только вместе мы можем достичь любых вершин», – добавил Ружицкий.