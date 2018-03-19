РИАМО (ОРЕХОВО-ЗУЕВО) – 19 мар. Начальник оперативно-разыскной части по линии экономической безопасности ГУ МВД России по Московской области, подполковник полиции Дмитрий Ярочкин проведет прием жителей Орехово-Зуева 23 марта, сообщил начальник МУ МВД России «Орехово-Зуевское», полковник полиции Александр Морозов.

«Двадцать третьего марта жителей городского округа Орехово-Зуево приглашают на прием по линии экономической безопасности к представителю ГУ МВД России по Московской области – начальнику оперативно-разыскной части по линии экономической безопасности ГУ МВД России по Московской области, подполковнику полиции Дмитрию Ярочкину. Встреча пройдет в лекционном зале МУ МВД России «Орехово-Зуевское» с 16:00 до 18:00», – сказал Морозов.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, предварительная запись на мероприятие (с указанием фамилии, имени, отчества, а также адреса проживания и краткого содержания обращения) осуществляется по телефону: 8(496)412-56-22.