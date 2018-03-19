РИАМО - 19 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что большинство жителей региона получили возможность 18 марта проголосовать по проектам благоустройства, сообщается в Telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Воробьев отметил важность обеспечения комфорта городов и благоприятной городской среды, о чем президент России Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию.

«Существует государственная программа по наведению порядка, оформлению наших городов, общественных пространств, парков, скверов, в которой мы очень активно участвуем. Очень приятно, что большинство жителей 18 марта могло проголосовать за те или иные проекты, которые будут реализованы в ближайшее время в их городах», — сказал Воробьев.

Ранее заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис сообщал, что итоги голосования по президентской программе «Формирование комфортной городской среды» подведут во всей стране 21 марта.

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» стартовала в России в 2017 году. Основная цель проекта - создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории страны.