РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 мар. Почти 1,5 тысячи недействительных бюллетеней зарегистрировали на выборах президента РФ в городском округе Люберцы, сообщается на сайте избирательной комиссии Московской области.

«Число избирателей, включенных в список в городском округе Люберцы, составило 229 486 человек. Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией Люберец, составило 210 850 штук. При этом зарегистрировано 1 469 недействительных избирательных бюллетеней», – говорится в сообщении.

В Люберцах в день выборов 148 725 избирательных бюллетеней выдали в помещении для голосования, вне помещения выдали 5 792 избирательных бюллетеня. Более 56 тысяч избирательных бюллетеней было погашено; 5 792 избирательных бюллетеня находились в переносных ящиках для голосования, в стационарных ящиках для голосования находились 148 569 бюллетеней. Почти 153 тысячи бюллетеней признали действительными. В день голосования в Люберцах не утратили ни одного бюллетеня.

По данным Мособлизбиркома, больше всего голосов в городском округе Люберцы получил кандидат в президенты Владимир Путин – 118 351 (76,67%); на втором месте Павел Грудинин – 179 08 голосов (11,60%); на третьем – Владимир Жириновский – 7 850 голосов (5,09%); на четвертом – Ксения Собчак – 3 187 голосов (2,06%); на пятом – Григорий Явлинский – 2 317 голосов (1,50%); на шестом – Борис Титов – 1 367 голосов (0,89%); на седьмом – Сергей Бабурин – 1 024 голоса (0,66%); на восьмом – Максим Сурайкин – 888 голосов (0,58%).

В России 18 марта прошли выборы президента страны. Жители РФ могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.