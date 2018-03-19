РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 мар. В понедельник в подмосковном Подольске на перекрестке улиц Кирова и 50-лет ВЛКСМ автобус столкнулся с иномаркой, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец происшествия.

«Я проезжала по улице Кирова и на перекрестке с улицей 50-лет ВЛКСМ, на повороте к скорой помощи, я увидела ДТП: стояли автобус и автомобиль Kia Rio. Это было около 12:30. Авария не сильная», – сказал очевидец.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на 13:10 на данном промежутке автодороги образовалась пробка длиной около 700 метров. Движение затруднено от дома №21 до станции скорой медицинской помощи на улице 50-лет ВЛКСМ.