РИАМО - 19 мар. Около 3 миллионов человек отдали свой голос за кандидата в президенты РФ Владимира Путина на выборах 18 марта на территории Подмосковья, сообщается в Telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Я хочу поблагодарить жителей, которые пришли на участки. Очень приятно, что количество голосов, отданных за нашего президента, составляет порядка 2,8 миллиона», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он также поблагодарил глав муниципальных образований, руководителей территориальных и участковых избирательных комиссий, которые в последние два месяца добросовестно работали, разъясняли, помогали людям узнать, где они голосуют.

По данным обработки бюллетеней на 08:30 понедельника Путин набирал в Подмосковье 74,49% голосов избирателей, Павел Грудинин – 12,88%, Владимир Жириновский – 5,5%, Ксения Собчак – 2,13%, Григорий Явлинский – 1,34%, Борис Титов – 0,98%, Сергей Бабурин — 0,71% голосов, Максим Сурайкин – 0,66%.

В России 18 марта прошли выборы президента страны. Жители РФ могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.

В Московской области было открыто более 4,2 тысячи избирательных участков.