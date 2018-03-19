РИАМО – 19 мар. Правоохранители не зафиксировали серьезных нарушений общественного порядка и безопасности во время выборов президента Российской Федерации 18 марта, сообщается на сайте МВД России.

Министерством внутренних дел РФ совместно с Росгвардией полностью реализован комплекс организационных и практических мероприятий по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности в период подготовки и проведения выборов президента России.

«В результате мер, принятых правоохранительными органами во взаимодействии с органами власти и избирательными комиссиями, серьезных нарушений общественного порядка не допущено», - говорится в сообщении.

Кроме этого, за прошедшие сутки в стране зафиксировано снижение числа совершенных преступлений, дорожно-транспортных происшествий и административных правонарушений.

18 марта для обеспечения правопорядка на избирательных участках было задействовано около 275 тысяч сотрудников ОВД, 81,5 тысяч военнослужащих Росгвардии, а также 21 тысяча работников частных охранных организаций, 46,7 тысячи дружинников и 7,4 тысячи казаков.

После обработки 99,83% протоколов действующий президент России Владимир Путин набирает 76,6%. Павел Грудинин набирает 11,8%, Владимир Жириновский – 5,66%. Ксения Собчак получила 1,67% голосов, Григорий Явлинский – 1,04%, Борис Титов – 0,76%, Максим Сурайкин – 0,68%, Сергей Бабурин – 0,65%.