РИАМО - 19 мар. В середине недели в Москву и Подмосковье придет снегопад, ожидается потепление до плюс 2 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температурный фон в Московском регионе уже начал повышаться, но все же отставание от нормы в ближайшую пятидневку сохранится примерно на 4-5 градусов. В начале недели в области антициклона сохранится солнечная погода без осадков. 20 марта ночью будет минус 9-7 градусов в столице, местами до минус 14 градусов, по области минус 10-5 градусов, на юге до минус 17 градусов. Днем - ожидаемый плюс: 0 – плюс 2 градуса в мегаполисе и минус 3 – плюс 2 градуса в Подмосковье.

«В среду на Московский регион начнет оказывать влияние северный циклон, который немного понизит температуру. Ночью местами может пройти небольшой снег, минимальная температура – минус 10-8 в Москве и минус 13-8 градусов по области. Днем снег ожидается повсеместно, максимальная температура — минус 1 – плюс 1 и минус 4 – плюс 1 градус соответственно», — говорится в сообщении.

Двадцать второго марта в Москве и Подмосковье местами пройдет небольшой снег. Ночью будет такая же минимальная температура, как и накануне. Днем из-за холодного северо-западного ветра в тылу циклона будет холоднее – минус 3-1 в столице и минус 6-1 градус по области.

Небольшой снег ожидается 23 и 24 марта. Ночью 23 марта до минус 13-8 градусов, в субботу - до минус 11-6 градусов. Днем температура будет повышаться до минус 4 – плюс 1 градуса.