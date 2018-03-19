РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 мар. На территории гимназии имени Подольских курсантов в микрорайоне Климовск Подольска 5 апреля состоится сбор макулатуры, сообщил «РИАМО в Подольске» один из организаторов мероприятия.

Сбор макулатуры в ходе акции «Сдай макулатуру – спаси дерево!» проходит на территории гимназии имени Подольских курсантов в микрорайоне Климовск несколько раз в год. Традиционно мероприятие проводит совет актива гимназии.

«Очередной сбор макулатуры будет проходить на территории гимназии у школьного гаража 5 апреля. Принять в нем участие смогут все желающие бесплатно. Сбор будет проходить с 13:00 до 15:00», – сказал организатор.

Он отметил, что все собранные средства будут переданы в благотворительный Фонд имени Подольских курсантов на съемки фильма «Ильинский рубеж».