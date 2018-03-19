РИАМО (БАЛАШИХА) – 19 мар. В многофункциональном центре Балашихи 27 марта состоится открытая презентация, на которой жителям расскажут о благоустройстве городских парков, сообщается на официальной странице МАУК «Дирекция парков» в соцсети «ВКонтакте».

«Двадцать седьмого марта в 15:00 в МФЦ Балашихи состоится открытая презентация, во время которой мы расскажем про вторую очередь благоустройства парка «Пехорка», про благоустройство Пестовского парка, про развитие общественных и природных пространств в рамках концепции «Зеленый коридор»», – говорится в сообщении.

На встрече жители смогут озвучить свои предложения о том, что хотелось бы изменить и какие новые парковые пространства и зоны отдыха нужны городскому округу. Презентация пройдет по адресу: улица Советская, дом №4.