РИАМО (БАЛАШИХА) – 19 мар. Накануне весенних каникул в школах и детских садах Балашихи сотрудники ГИБДД проведут уроки безопасности, дети в ходе мероприятия получат светоотражающие брелоки и наклейки, сообщила «РИАМО в Балашихе» старший инспектор отделения пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» Алевтина Кудинова.

«С 21 марта по 8 апреля Госавтоинспекция проведет профилактическое мероприятие «Весенние каникулы». В этот период во всех школах и детских садах сотрудники ГИБДД проведут уроки безопасности, игры, беседы и подарят детям светоотражающие брелоки и наклейки», – сказала Кудинова.

Перед каникулами детям важно напомнить о правилах дорожного движения и дать практические советы, как вести себя на дороге.

За два месяца с начала года на дорогах Подмосковья зарегистрировано 53 ДТП с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет. В результате происшествий погибли четыре ребенка и 56 получили травмы различной степени тяжести.