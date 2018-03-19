РИАМО - 19 мар. Художественный совет Москомархитектуры рассмотрел концепцию нового входа в парк культуры и отдыха имени Горького со стороны Ленинского проспекта, данное решение облегчит доступ в сам парк и музей «Гараж», говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.

«Новый вход, проект которого разработало бюро Wowhaus, расположится между НИТУ МИСиС и городской клинической больницей имени Н.И. Пирогова. Он будет реализован в рамках программы «Моя улица», создаст новое общественное пространство и решит ряд земельных вопросов», - пояснил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

В данный момент на месте будущего прохода находятся несколько гаражей и хозяйственных построек, не представляющих культурной ценности. Они принадлежат институту и больнице, а также находятся в федеральной собственности. Имущественные права и земельные вопросы будут урегулированы до начала реализации проекта.

Проект предполагает размещение на территории прогулочного бульвара, пешеходной улицы, зоны крытого навеса и спуска на территорию парка и к музею «Гараж». Общая площадь проектирования – 1,2 гектара. Длина будущей пешеходной зоны составит более 200 метров.

«Одним из главных элементов нового пространства станет пергола (навес из вьющихся растений – ред.), которая пройдет вдоль основного пешеходного маршрута. По замыслу архитекторов Wowhaus, она будет упираться в небольшую смотровую площадку, с которой будет открываться вид на парк и город. Заканчиваться новая пешеходная зона будет спуском до уровня основной территории парка. Перепад высоты на протяжении всей проектируемой территории составит около 12 метров», - отметил Кузнецов.

Проект сформирует комфортный для пешеходов бульвар, учитывающий сложный рельеф участка. Проект предполагает функциональное зонирование территории и деление ее на четыре части: уличная зона, которая также может использоваться как пожарный проезд, входная зона, зона крытого навеса и основная пешеходная зона.