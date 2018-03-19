РИАМО - 19 мар. За прошедшие три месяца в Москве и Московской области после реконструкции заработало 58 обновленных отделений «Почты России», говорится в сообщении пресс-службы почтового оператора.

«В Московской области 27 современных отделений открылись в городах Одинцово, Химки, Подольск, Балашиха, Королев, Пушкино, Люберцы, а также деревне Барвиха и поселке Горки-2 Одинцовского района, деревне Павловское и поселке Кострово городского округа Истра», - говорится в сообщении.

В Москве 31 отделение нового формата было открыто во всех административных округах, в том числе, в башне «Город столиц» в Москва-Сити.

Конфигурация почтовых отделений зависит от размера помещения. При этом все отремонтированные отделения оборудованы необходимой мебелью и расходными материалами, необходимыми для качественного предоставления почтовых услуг: размещены кресла для посетителей, столы для заполнения бланков и упаковки отправлений и просмотра содержимого корреспонденции. В отделениях установлены системы управления очередью, банкоматы «Почта Банка» с функцией выдачи и внесения наличных.

Отделения оборудованы в соответствии с программой «Доступная среда». Они оснащены полным комплексом средств доступности для маломобильных групп посетителей, здесь размещены таблички со шрифтом Брайля, стойки удобной высоты.

«За февраль и март мы открыли после ремонта более 50 отделений почтовой связи нового формата. Мы проводим ремонты в максимально сжатые сроки, но без потери качества. Нам важно, чтобы клиенты получали современные почтовые услуги в комфортных условиях», - отметила региональный управляющий макрорегиона Москва «Почты России» Алла Бондаренко.

«Почта России» – федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий России. Включает в себя 42 тысячи отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых коллективов – около 350 тысяч человек.