РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 мар. Жители подмосковного Подольска смогут задать вопросы председателю комитета имущественных и земельных отношений администрации городского округа Владимиру Шитову 22 марта, сообщается на сайте комитета.

«В общественной приемной исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления городского округа Подольск 22 марта 2018 года состоится личный прием граждан председателем комитета имущественных и земельных отношений администрации горокруга Владимиром Шитовым», – говорится в сообщении.

Прием будет проходить без предварительной записи с 10:00 до 13:00 в здании администрации городского округа Подольск по адресу: улица Кирова, дом №4, вход со стороны концертного зала.