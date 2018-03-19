РИАМО (КОРОЛЕВ) – 19 мар. Управляющая компания ОАО «Жилсервис» выполнила предписания Госжилинспекции Московской области и отремонтировала внутридомовое газовое оборудование в многоквартирном доме в Королеве, сообщается на сайте надзорного ведомства.

На основании заявления жителя, инспекторы ведомства провели проверку многоквартирного дома №38/2 на улице Тихонравова. В ходе проверки специалисты обнаружили коррозию и отслоение окрасочного слоя труб газовых коммуникаций. Госжилинспекция оштрафовала за допущенное нарушение должностное лицо УК на 5 тысяч рублей и выдала компании предписание о приведении состояния газового оборудование к соответствующему нормативу.

«Управляющие компании должны своевременно осуществлять обслуживание газовых коммуникаций, чтобы избежать аварий, чреватых непоправимыми последствиями. По итогам контрольной проверки установлено, что предписание надзорного органа выполнено. Коммуникации внутридомового газового оборудования приведены в надлежащее состояние», – сказал руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

Как уточняется в сообщении, для обеспечения безопасности населения при эксплуатации внутриквартирного и внутридомового газового оборудования инспекторы ведомства регулярно проводят выездные проверки.