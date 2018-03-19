РИАМО - 19 мар. Арендатором главного дома городской усадьбы XVII века, где располагалась Московская межевальная канцелярия, стала инвестиционно-девелоперская компания «КФС-Групп», которая отреставрирует здание по итогам торгов, говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.

За право арендовать исторический объект на Хохловском переулке по ставке «1 рубль за квадратный метр» в течение 49 лет конкурировали три компании. В результате многочасового аукциона цена выросла в три раза и составила 43,4 миллиона рублей.

«Чтобы перейти на льготную ставку, инвестор должен провести на объекте ремонтно-реставрационные работы в срок до пяти лет. Объект интересный и с инвестиционной точки зрения, и с исторической — с западной стороны здания сохранился палисад – бывший партер с фонтаном конца XIX века. Москвоведы называют этот объект одним из интереснейших в районе Ивановской горки и малоисследованным. Не исключено, что реставрация поможет сделать любопытные открытия», - сказал сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Охранное обязательство объекта включает в себя сохранение кровли, перекрытий стен, фасадных решений, внутреннего убранства усадьбы. Для этого будущий арендатор должен провести проектно-изыскательные работы и лишь потом приступить к восстановлению исторического вида объекта.

Окончательное назначение объекта пока рассматривается, сказала заместитель руководителя департамента по проектным и предпроектным работам ООО «КФС-Групп» Татьяна Семенова.

«Компания имеет опыт реставрации исторических зданий, поэтому подход к работе над этим объектом будет вестись на высоком профессиональном уровне. В настоящее время разрабатываются планировочные решения. Предполагается, что после завершения ремонтно-реставрационных работ в здании откроется многофункциональный центр. Также рассматриваем вариант размещения офиса и отеля», - отметила Семенова.

В главном доме старинной усадьбы и в ее флигелях располагалась с 1806 года до 1917 года Межевая канцелярия. Сама усадьба возникла в XVII веке, вероятнее всего, во владении Лопухиных, после меняла владельцев: Сытины, Шереметевы. Затем ее купил и переустроил князь Иван Лобанов-Ростовский. После его смерти усадьба отошла в казну.