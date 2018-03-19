РИАМО - 19 мар. ПАО «Завод имени И. А. Лихачева» предлагает инвесторам приобрести пионерский лагерь «ЗИЛ», расположенный в Подмосковье, начальная цена аукциона 89 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы департамента города Москвы по конкурентной политике.

Собственник актива и организатор торгов — ПАО «Завод имени И. А. Лихачева» (АМО ЗИЛ).

«За право покупки 100 процентов акций ООО «Юность» предложено побороться крупным инвесторам на аукционе. <…> Ранее актив дважды выставлялся на торги, в настоящее время определена начальная цена 89 миллионов рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 12 апреля. Аукцион назначен на 18 апреля 2018 года», - говорится в сообщении.

В состав актива входит нефункционирующий лагерь (дом отдыха «Васькино») площадью 49,7 гектара. Территория включает в себя 33 здания общей площадью более 30 тысяч квадратных метров.

Все объекты расположены по адресу: Московская область, городской округ Чехов, сельское поселение Баранцевское, в районе деревни Васькино, пионерский лагерь «ЗИЛ».

Согласно уставу, ООО «Юность» занимается деятельностью, связанной с управлением недвижимостью, организацией комплексного туристического обслуживания, предоставлением социальных услуг, деятельностью столовых при предприятиях и учреждениях.

«Актив будет особенно интересен профильным участникам рынка, тем, кто реализует идеи рекреации и реабилитации: например, для размещения домов престарелых или баз отдыха», — отметил управляющий партнер компании Praedium Александр Ошурко.