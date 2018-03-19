РИАМО - 19 мар. Явка на выборах президента РФ в Подмосковье, по предварительным подсчетам, составила 63,63%, доложила губернатору Московской области Андрею Воробьеву в понедельник председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова.

«Практически все уже отчитались, приехали в Избирком. Сдали итоговые протоколы, итоги голосования предварительные мы можем уже озвучивать, на территории Подмосковья явка составляет 63,63%, что на 2,4% больше, чем в 2012 году», - сказала Коновалова.

Она поблагодарила правительство Московской области за помощь в техническом оснащении избирательных участков, в установке видеокамер.

Коновалова подчеркнула, что на избирательные участки дополнительно пришли 240 тысяч человек по заявлениям на голосование по месту нахождения.

«Подмосковье пришло на выборы, работа была проведена. Хочу отметить, что к тем избирателям, которые были зарегистрированы на 1 января - 5,6 миллиона избирателей, - на избирательные участки пришло плюс к этому 240 тысяч избирателей, <…> и избирательные комиссии справились с этой работой», - отметила Коновалова.

Ранее Воробьев поблагодарил Коновалову за успешную организацию выборов на территории Подмосковья.

В России 18 марта прошли выборы президента страны. Жители РФ могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.