РИАМО – 19 мар. Прибыль российских банков в период с января по февраль текущего года снизилась на 16%, до 178 миллиардов рублей, сообщает Газета.ru.

«За январь-февраль 2018 года прибыль по банковскому сектору составила 178 миллиардов рублей (за аналогичный период 2017 года – 212 миллиарда рублей)», - говорится в материале ЦБ.

Как поясняется в сообщении, на показатели прибыли по банковскому сектору оказывают влияние проходящие процедуру финансового оздоровления банки, своевременно не признававшие убытки за предыдущие периоды их деятельности.

Ранее первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова сообщила, что банки потеряют 20-60% прибыли к 2025 году, если не будут внедрять новые технологии.