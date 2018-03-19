РИАМО - 19 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в понедельник поблагодарил председателя Мособлизбиркома Ирину Коновалову за организацию выборов президента РФ на территории Подмосковья.

«Я хочу поблагодарить и вас, Ирина Анатольевна, и ТИКи, и УИКи, людей, которые добросовестно, много работали при подготовке, проведении этой избирательной компании. Мы знаем, сколько труда вложили участковые избирательные комиссии, территориальные, чтобы приглашать людей, сделать день праздничным», - сказал глава региона.

Губернатор отметил, что Мособлизбирком провел работу оперативно, сдав все протоколы и документы в ЦИК вовремя.

«Мы вовремя сдали все данные в ЦИК, что тоже является показательным и важным. Я вас поздравляю с успешным проведением выборов», - добавил Воробьев.

В России 18 марта прошли выборы президента страны. Жители РФ могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.

Явка на выборах в Подмосковье, по предварительным подсчетам, составила 63,63%.