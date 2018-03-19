РИАМО - 19 мар. По состоянию на утро понедельника высота снежного покрова в Московском регионе достигает 51 сантиметра, за начало марта выпало более 60% от месячной нормы осадков, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Осадков выпало 22 миллиметра или 63% от месячной нормы. Высота снежного покрова утром в понедельник, 19 марта, составила 46-51 сантиметр в Москве, 38-49 сантиметров по области», — говорится в сообщении.

Двадцатого марта в Московском регионе начнется астрономическая весна, а метеорологическая пока запаздывает: в минувшие выходные температура ночью в столице понижалась до минус 20-19 градусов, по области до минус 28-23. Эти ночи в Москве стали самыми холодными в марте.

«Благодаря большому суточному ходу температуры, яркому солнцу и несильному ветру дневные минус 4-9 градусов воспринимались вполне комфортно. Значения средней суточной температуры были на 11-12 градусов ниже климатической нормы», — уточняется в сообщении.

В целом средняя температура прошедших дней марта оказалась почти на 5 градусов ниже нормы. В последний раз примерно такой холодный март в Москве отмечался в 2013 году.