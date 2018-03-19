РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 мар. К благотворительной ярмарке в православных храмах Балашихи жители подготовили уже более 300 изделий, прием игрушек продолжится до 31 марта, сообщила «РИАМО в Балашихе» президент благотворительного фонда «Седьмой лепесток» Вера Белкина.

Ежегодная благотворительная ярмарка состоится 7 апреля в трех православных храмах Балашихи: в храме Александра Невского, в Троицком храме в деревне Павлино и в Саввинском храме Преображения Господня.

«На ярмарке мы будем продавать игрушки, украшения, мыло ручной работы, а также сладости. Все вырученные средства будут направлены на помощь нуждающимся детям нашего города. На сегодняшний день от жителей Балашихи уже поступило более 300 изделий ручной работы для продажи на ярмарке», – отметила Белкина.

Популярностью на благотворительной ярмарке пользуются небольшие игрушки, бижутерия ручной работы, шкатулки, изделия народных промыслов, а также сладости и выпечка: расписные пряники, леденцы на палочке, безе, зефир. Все изделия должны быть обязательно упакованы.

Как отмечают организаторы, совсем не обязательно быть профессионалом, чтобы принять участие в акции. На ярмарку принимаются любые работы, в том числе и детские поделки. Прием изделий открыт до 31 марта. Все возникающие вопросы можно задать по телефону: 8(926)783-88-44.

Благотворительный фонд «Седьмой лепесток» вырос из волонтерских объединений Балашихи и Королева. Сегодня фонд оказывает помощь детям и взрослым с тяжелыми заболеваниями, инвалидам, пожилым людям, многодетным и малообеспеченным семьям. Ежегодная благотворительная акция «И я помогаю!» – одно из мероприятий фонда по сбору помощи нуждающимся.