РИАМО - 19 мар. Неизвестный ударил ножом в живот 21-летнего молодого человека на улице Юных Ленинцев на юго-востоке Москвы, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«Установлено, что 17 марта в 23:40 неизвестный причинил колото-резаное ранение в живот гражданину 1997 года рождения и скрылся на автомашине Hyundai Solaris», - сказал собеседник агентства.

Пострадавшего нарядом скорой медицинской помощи госпитализировали в медучреждение. Возбуждено уголовное дело, добавил он.