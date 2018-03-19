РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 мар. Госжилинспекция Московской области выявила 38 нарушений теплового контура в многоквартирных домах Балашихи по итогам проверок, сообщается на официальном сайте ведомства.

«В течение прошлой недели государственные жилищные инспекторы Московской области обследовали состояние фасадов, тепловых контуров и очистку от наледи в 3 958 многоквартирных домах региона. Нарушения теплового контура (повреждения или отсутствие оконных и дверных заполнений, неплотное закрытие оконных рам и входных дверей, отсутствие самозакрывающих устройств на дверях подъездов) были обнаружены в 142 домах. Наибольшее их количество – 38 – в городском округе Балашиха», – говорится в сообщении.

Проверки проводились с 12 по 16 марта 2018 года. На устранение всех нарушений выданы предписания, исполнение которых Госжилинспекция Московской области проверит в установленные сроки.