РИАМО - 19 мар. Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в избиении шестерых прохожих в поселке Воскресенское в новой Москве, сообщается на сайте столичного ГУ МВД РФ.

«По словам потерпевших, одна из которых 75-летняя пенсионерка, злоумышленник в агрессивном состоянии беспричинно начал избивать граждан на улице поселка Воскресенское. В настоящее время шесть человек, пострадавшие от действий подозреваемого, доставлены в медучреждения с телесными повреждениями различной степени тяжести», - говорится в сообщении.

По подозрению в избиении прохожих задержан 28-летний москвич. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои). Хулигана поместили под стражу.