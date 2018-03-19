РИАМО – 19 мар. Журналист Юрий Дудь напомнил кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину о споре, который они заключили во время интервью в преддверии выборов, сообщает Газета.ru.

В ходе интервью программе «вДудь» на YouTube 6 февраля Дудь предложил спор: если Грудинин наберет меньше 15% на предстоящих выборах, то он сбреет усы, без которых его никто никогда не видел, если больше, то сам журналист побреет голову налысо.

«Дудь в Twitter напомнил своим подписчикам в социальных сетях об этом споре, опубликовав фотографию с бритвой в советском футляре с надписью «Юбилейная» с комплектом бритвенных лезвий «Балтика», - говорится в материале.

После обработки 99,83% протоколов действующий президент России Владимир Путин набирает 76,6%. Павел Грудинин набирает 11,8%, Владимир Жириновский – 5,66%. Ксения Собчак получила 1,67% голосов, Григорий Явлинский – 1,04%, Борис Титов – 0,76%, Максим Сурайкин – 0,68%, Сергей Бабурин – 0,65%.