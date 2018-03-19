РИАМО – 19 мар. Свыше 2,8 миллиона человек перевели свои пенсионные накопления из Пенсионного фонда России в негосударственные пенсионные фонды (НПФ), что составляет 58,2% от тех, кто получил положительные решения в ходе переходной кампании 2017 года, сообщает в понедельник Газета.ru.

«В 2017 году 2,85 миллиона человек (58,2%) перевели свои пенсионные накопления из ПФР в негосударственные пенсионные фонды (НПФ)», - говорится в сообщении Пенсионного фонда России.

Кроме того, 1,96 миллиона человек перешли из одного НПФ в другой, 76,7 тысячи человек вернулись из НПФ в ПФР, а 4,9 тысячи человек изменили управляющую компанию.

«Всего в ходе переходной кампании 2017 года ПФР принял к рассмотрению 6,3 миллиона заявлений граждан о выборе НПФ или УК. Положительные решения приняты по 4,9 миллиона заявлений, что составляет 77,8% от принятых к рассмотрению заявлений», - подчеркивается в материале.

При этом 99,8% удовлетворенных заявлений – досрочный переход из фонда в фонд. ПФР напоминает, что, если эта процедура производится чаще чем раз в пять лет, гражданин теряет инвестиционный доход с момента предыдущего перехода.

Ранее на сайте издания сообщалось, что россияне могли потерять 55 миллиардов рублей из-за перехода в НПФ.