РИАМО – 19 мар. Роспотребнадзор предупредил жителей России о том, что в Либерии отмечается вспышка лихорадки Ласса, передает Газета.ru.

«По сообщению Национального института здравоохранения Либерии (NPHIL) от 8 марта 2018 года, в стране зарегистрировано три случая лихорадки Ласса (два в графстве Монтсеррадо и один в графстве Нимба). Во всех трех случаях больные скончались. Эпидемиологическое расследование не выявило контактов между указанными тремя лицами. Тела умерших захоронены, а министерство здравоохранения Либерии изучает круг лиц, которые могли иметь непосредственный контакт с пострадавшими», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Либерия – одна из стран Западной Африки, для которых лихорадка Ласса считается эндемичной. Ранее Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Ласса в Гане.

Лихорадка Ласса - острое инфекционное вирусное геморрагическое заболевание, вызываемое одноименным вирусом, характеризуется высокой контагиозностью, постепенным развитием миалгии, язвенным фарингитом, геморрагическим синдромом, нарушением функции почек и центральной нервной системы.