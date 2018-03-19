РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 мар. Полицейские разыскивают 15-летнего юношу, который 16 марта вышел из дома в Подольске и пропал, сообщается в группе «УМВД России по городскому округу Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Учащийся школы №27 Подольска, 15-летний Александр Трошин 16 марта ушел из дома в 21:00 и до настоящего времени не вернулся. На вид ему 15-16 лет, рост 182 сантиметра. Он среднего телосложения, лицо овальное, европейской внешности, волосы светло-русые, глаза зеленые, нос прямой. Был одет в короткую темно-серую куртку, коричневую шапку, черный шарф с рисунком ромбик, серую толстовку, черные спортивные брюки и черные кроссовки», – говорится в сообщении.

Сотрудники полиции просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении подростка, сообщить по телефону 02 или 112.