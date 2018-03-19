РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 мар. В центре подмосковного Подольска образовалась пробка длиной более 2 километров в понедельник, сообщается в сервисе «Яндекс. Пробки».

Согласно данным сервиса, движение затруднено на 11:25 в центре Подольска. Пробка образовалась от поворота с улицы Карла Маркса на проспект Ленина до дома №51 на Большой Серпуховской улице. Средняя скорость движения на данном участке не превышает 20 километров в час, а местами и 10 километров в час.

Помимо этого, движение затруднено на улицах Кирова, Стекольникова, Комсомольская, Революционный проспект. В микрорайоне Климовск движение затруднено на улице Симферопольская и проспекте 50-лет Октября.