РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 мар. С 12 по 16 марта в Люберцах и Котельниках в дорожно-транспортных происшествиях пострадали семь человек, по всем случаям организованы проверки, пострадавшие госпитализированы, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«За минувшую неделю на дорогах Люберец и Котельников пострадали семь человек: четыре женщины и трое мужчин. Одна из них 85-летняя пассажирка автобуса, которая после его резкого торможения, упала в салоне. Авария произошла 12 марта на Октябрьском проспекте. Женщину госпитализировали с травмами различной степени тяжести», – говорится в сообщении.

Тринадцатого марта в 03:00 у дома №50 на улице Инициативной в Люберцах столкнулись легковая и грузовая машины. За рулем легковушки был мужчина без водительского удостоверения. В результате ДТП пострадал пассажир автомашины, мужчина 23 лет, он с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в больницу.

В тот же день (13 марта – ред.) в 09:15 водитель Mitsubishi Lancer на улице Шоссейная в поселке Малаховка сбил 54-летнюю женщину, переходившую проезжую часть в неположенном месте. Пострадавшая с травмами различной степени тяжести была госпитализирована.

15 марта в 17:30 водитель Kia Sportage без водительских прав столкнулся с автобусом «Луидор» на Новорязанском шоссе в районе дома №5/2 в Котельниках. В результате ДТП пострадали две пассажирки автобуса, женщины 33 и 52 лет, в больнице им оказали помощь.

Вечером 16 марта в Люберцах произошло две аварии. В 18:25 на улице 65 лет Победы столкнулись три легковых автомобиля. Пострадал 40-летний водитель одной из машин. Медики оказали ему помощь. Вторая авария в этот день произошла в 21:40 на Смирновской улице. Водитель Hyundai Getz столкнулся с Kia Rio. В результате ДТП пострадал 56-летний водитель последней. Его с травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницу.

По всем фактам проводится проверка, в результате которой будут установлены причины случившегося.