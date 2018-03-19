РИАМО - 19 мар. Пользователи сервиса «Активный гражданин» положительно оценили перевод автобуса маршрута №655 на бестурникетную систему оплаты проезда, около 85% респондентов поставили нововведению максимально высокий балл, говорится в сообщении пресс-службы «Мосгортранса».

«В голосовании приняли участие более 136 тысяч москвичей, при этом средняя оценка составила 4,7 балла из пяти возможных. Такой результат говорит о том, что горожане высоко оценивают преимущества бестурникетной системы. Вместе с этим мы надеемся на ответственное отношение пассажиров к оплате проезда и напоминаем о необходимости прикладывать проездные билеты и социальные карты к валидатору при каждом проходе в салон наземного транспорта», - отметил первый заместитель генерального директора ГУП «Мосгортранс» Борис Ткачук.

Бестурникетный режим делает посадку в наземный транспорт более быстрой и удобной ‒ входить можно во все двери. Кроме того, пассажиры экономят от 5 до 15 минут в пути.

Маршрут №655, связывающий район Капотня и станцию метро «Кузьминки», начал работать без турникетов с 1 февраля. На линии курсируют автобусы особо большого класса.

С начала года турникеты убрали на 77 наиболее востребованных автобусных маршрутах, а 17 марта на такой режим переведут ряд трамваев.